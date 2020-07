Auf der Venus gibt es mindestens 37 Vulkane, die immer noch aktiv sind. Das ist das Ergebnis einer großangelegten Studie von Forscherteams der University of Maryland in Baltimore und des Instituts für Geophysik der ETH Zürich. Das Studienergebnis, welches die Wissenschaftler aus den USA und der Schweiz in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlichten, liefert den bislang stichhaltigsten Beweis dafür, dass der Gesteinsplanet weiterhin geologisch aktiv ist.