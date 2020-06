Alessandro Chiarenza vom Imperial College in London und seine Kollegen beschreiben in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), welche der beiden Naturkatastrophen welche Effekte für die Bewohnbarkeit der Erde durch Dinosaurier hatte. Der Einschlag hat demnach derart viel Staub und Partikel aufgewirbelt, dass 15 Prozent weniger Sonnenlicht auf der Oberfläche angekommen ist. Dadurch wurde das Weltklima schlagartig kälter. Laut der Simulation verschwanden damit alle Dinosaurier-Lebensräume auf der Welt mit einem Schlag.