In diesen Sternentstehungswolken haften Atome und einfache Moleküle wie Kohlenmonoxid an Staubkörnern und bilden eine Eisschicht. Chemische Reaktionen führen dann zu komplexeren Molekülen. Die Staubfalle in der IRS 48-Scheibe ist bisherigen Forschungen zufolge ein molekülreiches Eisreservoir. In dieser Region der Scheibe hat ALMA nun Spuren des Dimethylether-Moleküls entdeckt. Wenn das Eis durch IRS 48 erwärmt wird, wird es zu Gas und setzt die bisher eingeschlossenen Moleküle frei, so dass die Forschung sie nachweisen kann. Für die Forscherinnen ein Hinweis darauf, dass weitere komplexe Moleküle auf eisigen Strukturen in Planeten bildenden Scheiben zu finden sein könnten. Studien-Mitautorin Alice Booth sagt: "Was das Ganze noch spannender macht, ist die Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass diese größeren, komplexen Moleküle während der Entstehung von Planeten in der Scheibe vorliegen. Das war vorher nicht bekannt, denn in den meisten Systemen sind diese Moleküle im Eis verborgen."