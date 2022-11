Insgesamt bleibe die Machbarkeit einer späteren klimaneutralen Umnutzung der Anlagen deshalb fraglich meint Matia Riemer, Co-Autorin der Studie. "Derzeit ist unklar, ob die Terminals mit ihren hohen Investitionskosten in Zukunft weiter nutzbar sind. Um dieses Risiko gering zu halten, sollte bereits in der Planungsphase der LNG-Terminals ein Konzept für deren Umstellung auf andere Energieträger erstellt und bei der Material- und Standortwahl berücksichtigt werden." Hinzu kämen weitere Unklarheiten. "Zum einen ist die zukünftige Nachfrage nach beiden Energieträgern ungewiss und wir benötigen verlässlichere Bedarfsprognosen, um die Planungssicherheit zu verbessern. Darüber hinaus hängt die Machbarkeit auch von individuellen Merkmalen der Terminals und ihren Standorten ab. So können zum Beispiel Industrieparks in der Nähe zum Austausch wertvoller 'Energieabfallströme' beitragen oder bieten Verteilinfrastrukturen wie Pipelines, was ein wichtiges Kriterium sein kann", sagt Projektkoordinator Dr. Florian Schreiner.

Die absehbare Überversorgung könnte sich bereits im Jahr 2030 auf 500 Megatonnen belaufen. Bildrechte: IMAGO/Xinhua

Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine begann ein regelrechter Run auf LNG. Eine kürzlich im Rahmen der Weltklimakonferenz in Scharm el-Sheikh publizierte Analyse des Climate Action Tracker (CAT) kam zu dem Schluss, dass derzeit mehr Infrastruktur aufgebaut wird, als eigentlich benötigt. Bereits im Jahr 2030 könnte sich die absehbare Überversorgung an Flüssiggas auf etwa 500 Megatonnen belaufen, was in etwa das Fünffache dessen sei, was die EU im Jahr 2021 an russischem Gas importiert habe. Auch in Deutschland kritisierten Umweltverbände bereits im vergangenen Mai die Vorhaben der Bundesregierung stark. In einem offenene Brief an Bundestagsabgeordnete wiesen sie auf eine bevorstehende "Überversorgung mit Erdgas" hin. Die "Einhaltung des Klimaschutzgesetzes" sowie der Umstieg auf eine "grüne Wasserstoffwirtschaft" seien hierdurch gefährdet.