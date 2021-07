Eine neuer, im Fachmagazin "Nature" veröffentlichter Überblicksartikel erläutert nun, wie die Coronaviren offenbar ins Gehirn gelangen: Sie infizieren die sogenannten Astrozyten, auch Sternzellen genannt, die im Denkorgan eine Reihe von Aufgaben übernehmen. "Astrozyten tun eine Menge, um die normalen Gehirnfunktionen zu unterstützen", erklärt der Neurologe Arnold Kriegstein. Der Forscher von der University of California in San Francisco hatte bereits in einem Preprint (eine noch nicht wissenschaftlich begutachtete Studie) im Januar dieses Jahres erläutert, dass Sars-CoV-2 fast ausschließlich über die Sternzellen ins Gehirn gelangt.



Laut Kriegstein könnten die infizierten Astrozyten auch einige der Auswirkungen von Covid-19 auf das Gehirn erklären, besonders das Fatigue-Syndrom, Depressionen und "Brain fog" – den berüchtigten "Nebel im Gehirn", der sich beispielsweise als Verwirrung und Vergesslichkeit äußert. Letztlich gebe es hier aber wahrscheinlich keine einfachen Antworten, betont Kriegstein, da verletzte Nervenzellen in verschiedenen Gehirnregionen auch zu anderen Fehlfunktionen führen können.