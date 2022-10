Schlafforschung TU Dresden Lullabyte – Wie Musik den Einschlafprozess beeinflusst

Musik hat eine starke Wirkung auf das Gehirn und jede Kultur kennt Wiegenlieder, die kleinen Kindern beim Einschlafen helfen sollen. Wie Musik beim Übergang vom Wachzustand in den Schlaf auf das Gehirn wirkt, ist bisher aber kaum untersucht. Und auch die Frage, ob Musik hilft, besser zu schlafen, ist noch nicht beantwortet. Das MSCA Doctoral-Network "Lullabyte", an dem die TU Dresden beteiligt ist, will diese Wissenslücke nun schließen.