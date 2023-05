Naturwissenschaften und Technik Mädchen fallen bei MINT-Fächern weiter zurück

Die sogenannte MINT-Bildung, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, ist ein wichtiger Teil der schulischen und universitären Ausbildung von jungen Menschen und könnte in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Eine aktuelle Studie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) hat nun jedoch gezeigt, dass es in diesem Bereich in Deutschland immer noch große Geschlechterunterschiede gibt, die zuletzt sogar noch gestiegen sind.