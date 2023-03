Artensterben Mainstream-Tiere und -Pflanzen profitieren vom menschlichen Eingriff in die Natur

Hauptinhalt

Die Reichen werden immer reicher, auch im Tier- und Pflanzenreich: Wie Forschende u.a. am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) jetzt in einer Metastudie zeigen, führen menschengemachte Veränderungen in der Natur systematisch zu einer Ausbreitung von Arten, die ohnehin bereits weit verbreitet sind. Dagegen nahmen die Orte, an denen Arten mit kleinerem Verbreitungsgebiet zu finden waren, immer mehr ab.