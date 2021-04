Bestätigung durch die Bilder des Rovers Perseverance, der in 64 Meter Entfernung geparkt ist: Helikopter Ingenuity ist wirklich auf dem Mars geflogen

Bestätigung durch die Bilder des Rovers Perseverance, der in 64 Meter Entfernung geparkt ist: Helikopter Ingenuity ist wirklich auf dem Mars geflogen Bildrechte: NASA/JPL

Mit über 2.500 Umdrehungen seiner zwei gegenläufigen Propeller schaffte es der Helikopter um 12:33 Uhr Ortszeit auf dem Mars, sich in der extrem dünnen Atmosphäre (weniger als ein Prozent der Erdatmosphäre) zu erheben. Nach 30 Sekunden in der Luft setzte er sauber wieder auf dem Marsboden auf.

In den kommenden 30 Marstagen sollen weitere Flugmanöver folgen. Nach der Auswertung des Erstfluges könnte der nächste Einsatz ab dem 22. April erfolgen. Ingenuity muss nachweisen, dass er selbständig agieren, Flugmanöver ausführen und sauber landen kann. Wichtig ist dabei auch, dass der Helikopter seine Batterien warm genug halten kann, damit die Energie, die durch die Solarzellen aufgenommen wird, nicht auf dem kalten Mars verloren geht. Dann wird es auch weitere hochaufgelöste Bilder der zweiten Helikopterkamera geben. Sie ist für die Erkundung zuständig, die andere für die Navigation. Und die hat das erste Bild geliefert, auf dem der Helikopter seinen eigenen Schatten fotografiert hat.

Die Navigationskamera von Ingenuity ist direkt nach unten gerichtet. So zeigt sie den Schatten des Fluggerätes aus drei Metern Höhe.

Die Navigationskamera von Ingenuity ist direkt nach unten gerichtet. So zeigt sie den Schatten des Fluggerätes aus drei Metern Höhe. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Der Hauptgrund dafür ist die Entfernung zum Mars, die derzeit 288 Millionen Kilometer beträgt. Das bedeutet: Selbst mögliche Livebilder würden erst mit 15 Minuten Verzögerung eintreffen. Die Daten des Fluges benötigen rund vier Stunden bis zum Download im JPL. Der Hubschrauber sendet seine Telemetrie-Daten und Bilder an die Helikopter Basis Station im Rover Perseverance, der ihn auf dem Mars abgesetzt hat. Von dort gehen die Daten zu einem Marsorbiter, der sendet sie an das Deep Space Network (ein weltweites Netzwerk von Parabolantennen) und von dort kommen sie zum JPL in Kalifornien.