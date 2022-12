Anders als die größere Erde und der kleinere Merkur besitzt der Mars kein globales Magnetfeld, das Weltraumstrahlung abwehrt und den Wasserverlust über die Atmosphäre verhindert. Doch das war nicht immer so. Einst hatte auch der Mars einen magnetischen Dynamo in seinem Kern, der dem Planeten ein stabiles Magnetfeld bescherte. Es herrschten höhere Temperaturen und die Mars-Oberfläche war voller Wasser. Gewaltige Flüsse gruben tiefe Canyons und die riesigen Krater des Planeten waren gigantische Seen.