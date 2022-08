Im Weltraum verlieren große Felsbrocken wie Asteroiden oder Kometen mitunter Fragmente in der Größe kleiner Kieselsteine. Diese Kiesel sinken später oft auf die Oberfläche der Brocken zurück oder fallen, wenn sie selbst zusammenbacken, auch mal als Meteorit zur Erde. Spannend ist dieser Prozess, weil Forscher bislang geglaubt hatten, dass nur Kollisionen mit anderen Felsen dafür sorgen, dass Geröllwolken aus kleinen Kieselsteinen entstehen. Eine neue Studie zeigt nun jedoch, dass Asteroiden und Meteoriten viel häufiger mit kleinen Kieseln um sich werfen, als bislang angenommen. Dieser Prozess könnte daher großen Einfluss haben auf Struktur und Aufbau von Objekten wie dem Asteroiden Bennu.

Wie so oft war die Entdeckung der Forscher Philipp Heck und Xin Yang vom Field Museum in Chicago eher ein Zufallsfund. Sie untersuchten den Aguas Zarcas Meteoriten, einen Felsbrocken, der 2019 neben der gleichnamigen Stadt in Costa Rica vom Himmel fiel und dem Museum später geschenkt wurde. Als die Forscher versuchten, kleine Minerale durch abwechselndes Einfrieren und Auftauen aus dem Meteoriten zu isolieren, fielen ihnen kleine kompakte, kieselsteingroße Fragmente auf, die sich als sehr stabil erwiesen.