Gibt es intelligente Lebewesen auf einem anderen Planeten? Diese Frage ist mindestens so alt, wie die Science-Fiction und treibt auch die Astronomie um. Die Forscher vermuten, dass sich andere Planeten mit erdähnlichen Bedingungen vor allem in der Umlaufbahn von Sternen entwickelt haben könnten, die in etwa unserer Sonne entsprechen. Forschende können in den kommenden Jahren nun etwa 6.000 solcher Sterne genauer beobachten. Das ESA Weltraumteleskop Gaia hat diese Sterne bei der Durchmusterung des Weltraums entdeckt.

Blaue Riesen und rote Zwerge machen das Leben schwer

Der Grund, warum sonnengroße Sterne am ehesten lebensfreundliche Planeten haben könnten, liegt an den Eigenschaften der anderen Sterne: Blaue Riesen etwa, die deutliche größer sind, sind zugleich viel heißer. Bei ihnen laufen die Kernfusionsprozesse viel schneller ab, dadurch erreichen sie viel schneller das Ende ihres Lebens, an dem sie mit einer gewaltigen Supvernova explodieren und danach ein schwarzes Loch oder einen Neutronenstern zurücklassen. Ihre Lebenszeit ist wahrscheinlich zu kurz, um eine komplexe Evolution auf einem nahen Planeten ablaufen zu lassen.

Kleinere Sterne hingegen, die Klasse der roten Zwerge, leben zwar deutlich länger als unsere Sonne. Aber ihre magnetischen Eigenschaften sind instabil. Wahrscheinlich grillen solche Sterne ihre umkreisenden Planeten regelmäßig mit Sternstürmen. Dabei würde eine Atmosphäre wie die der Erde relativ schnell zerstört und biologisches Leben, wie wir es von der Erde kennen, würde durch die extreme Strahlung abgetötet.

Der Lebeszyklus von vier verschiedenen Größenklassen von Sternen. Bildrechte: ESA

Magnetisches Minimum ist ein guter Zeitpunkt für die Evolution