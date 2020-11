Der Plan der beiden Weltraumorganisationen NASA und ESA ist eigentlich recht schnell zusammengefasst: Sie wollen einen Marsrover Proben auf dem roten Planeten sammeln lassen, ein zweites Raumfahrzeug soll diese dort abholen und in Richtung Erde schicken. Auf dem Weg dahin soll ein drittes Raumfahrzeug die Proben übernehmen und mit ihnen im Gepäck auf der Erde landen. Doch so einfach, wie das klingt, ist es natürlich nicht. Diese Mars-Sample-Return (MSR) genannte Mission ist hoch komplex und technisch extrem anspruchsvoll. Die NASA wollte deshalb erst einmal klären lassen, ob diese Pläne überhaupt realistisch sind und hat sie einem unabhängigen Expertengremium vorgelegt.

Zurbuchen dankte außerdem den Mitgliedern des Expertengremiums für ihre Arbeit. Die NASA hatte es Mitte August ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass die geplante Mission auch realistisch ist. Damit war es die früheste unabhängige Überprüfung einer großen strategischen NASA-Mission bisher. Insgesamt ist das Gremium zu 25 Sitzungen zusammengekommen, interviewte Experten aus der NASA und der ESA sowie aus Industrie und Wissenschaft. Schließlich hat es 44 Empfehlungen abgegeben , um auf potenzielle Probleme aufmerksam zu machen in Bezug auf Umfang und Management des Programms, die technische Umsetzung, den Zeitplan und die Finanzierung. Außerdem betonten die Mitglieder ausdrücklich, welches außergewöhnliche wissenschaftlichen Potenzial für weltverändernde Entdeckungen in der Mission stecke.

Bildrechte: W. X. Wan, C. Wang, C. L. Li & Y. Wei / CNSA

Bildrechte: W. X. Wan, C. Wang, C. L. Li & Y. Wei / CNSA

Das erste der drei benötigten Raumfahrzeuge für die MSR-Mission ist sogar schon auf dem Weg: Der Mars Perseverance Rover der NASA ist Ende Juli gestartet und bereits auf halber Strecke zum roten Planeten. Er hat ein ausgeklügeltes Probenahmesystem mit einer Bohrmaschine und Probenröhrchen an Bord. Auf dem Mars soll Perseverance Gesteins- und Regolithproben aufnehmen und in diesen Sammelröhrchen zwischenspeichern. Einige davon würden dann auf der Marsoberfläche zurückgelassen für das zweite Raumfahrzeug der Mission: ein "Abhol-Rover". Der soll die Proben einsammeln und sie zu einem "Mars Ascent Vehicle" bringen, das sie dann in die Umlaufbahn um den Mars schießen würde. Dort wiederum würde sie dann ein "Earth Return Orbiter" von der ESA einsammeln - also ein Raumfahrzeug, das wieder zur Erde zurückkehren kann - und sie in einer Hochsicherheitskapsel zur Erde bringen. Die Mars-Proben sollen laut Plan dann Anfang der 2030er Jahre hier ankommen.