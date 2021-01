Dennoch ist auch dem BfArM bewusst, dass die Masken im privaten Gebrauch im Alltag oft mehrfach und sogar an mehreren Tagen genutzt werden. Deshalb fördert es ein Forschungsprojekt an der Fachhochschule Münster und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Die Forschenden untersuchen dort Verfahren, die das Infektionsrisiko bei der Mehrfachverwendung verringern sollen. Die Ergebnisse werden in einem Informationsflyer online veröffentlicht. Wichtig ist aber, dass eine Maske insgesamt nicht länger als ca. acht Stunden getragen wird. Und auch wenn sie durchfeuchtet ist, muss sie entsorgt werden.

Für das Rotationsprinzip braucht jede Person sieben Masken. Bildrechte: imago images/Reichwein

Für die Rotationsmethode braucht also jede Person im Haushalt sieben Masken. Diese können zum Beispiel den Wochentagen zugeordnet werden. Die Forschenden schlagen vor, eine Aufhängung zu nutzen: An einem trockenen Platz (nicht in Bad oder Küche!), wo die Masken frei hängen können, einfach für eine Person sieben Nägel oder Haken für jeden Wochentag anbringen. Nach dem Tragen der "Montags-Maske" nimmt man diese nun vorsichtig ab, ohne die Vorderseite zu berühren, und hängt sie an den "Montags-Haken". Sie darf dort keine anderen Masken oder Gegenstände berühren. Und nun einfach sieben Tage lang hängen lassen und nicht berühren! Am nächsten Tag ist dann die nächste Maske am nächsten Haken dran und immer so weiter. Wer nicht unbedingt mit Nägeln oder Haken hantieren will, kann auch eine Wäscheleine spannen und die Masken dort mit genügend Abstand zueinander mit Klammern aufhängen, so die Forschenden. Insgesamt sollte dieser Trockenzyklus maximal fünf Mal wiederholt werden. Dann müssen die Masken endgültig entsorgt werden.