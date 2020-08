Wie so etwas in der Praxis aussehen kann, machten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) im Mai vor: Damals wurde die schönste Maske in einem Wettbewerb prämiert. Ebenfalls in die Richtung der von den britischen Wissenschaftlern vorgeschlagenen Maßnahmen gehen Ansagen der LVB, in denen mit Humor darauf hingewiesen wird, dass die Maskenpflicht nicht nur für Superhelden gelte, sondern auch in den Bussen und Bahnen der LVB (in dem Video ab 0:59 Min).