Das ewige Dilemma mit den Weltkarten kann im Prinzip jeder selbst nachspielen. Zumindest dann, wenn gerade Zitrusfrüchte Saison haben: "Stellen Sie sich die Schale einer Orange vor, für die Oberfläche der Erde, die Sie in die Ebenen plätten wollen. Das schaffen sie nicht ohne Schmutz oder ohne Risse, erfahrungsgemäß." Stimmt, je nach Ausgangszustand der Schale endet das schnell in einer mittleren Sauerei. Oder, um es etwas bildungsbürgerlicher auszudrücken, so wie Jochen Schiewe: "Das schaffen Sie nicht verzerrungsfrei."

Was der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kartografie hier illustriert, heißt so viel wie: Was rund ist, kann mathematisch gesehen niemals flach werden. Er kennt das Dilemma nur zu gut: Eine Karte der Erde geht nicht ohne Kompromisse. "Es gibt rund 400+ bekannte Projektionen. Alle haben ihre speziellen Daseinsberechtigungen für bestimmte Zwecke." Das ist dann auch die Antwort, die man hört, wenn man ihn nach seiner Lieblingsprojektion fragt. Also nach der von ihm bevorzugten flachen Darstellung unserer Kugel. Geht nicht, von Berufs wegen.

Mercators Weltkarte: 500 Jahre alt, immer noch angesagt

Die bekannteste Projektion ist bald ein halbes Jahrtausend alt und trotzdem so angesagt, als hätte die Idee erst kürzlich Millionen Upvotes bei Reddit ergattert. Der Kartograf Gerhard Mercator hatte die nach ihm benannte Mercator-Projektion damals eigentlich zu Navigationszwecken entworfen. Es bot sich an, die Welt als abgerollten Zylinder darzustellen. Vorteil: Eine gerade eingezeichnete Linie entsprach auch in der Natur einem geraden Kurs. Aber diese sogenannte Winkeltreue geht nicht ohne große Ungenauigkeiten in der Fläche. Gerade die Industriestaaten und andere mächtige Länder werden noch mächtiger dargestellt, als sie wirklich sind, die äquatornahen Staaten in Subsahara-Afrika behalten ihre tatsächliche Größe. Das hat, unter Betrachtung der manifestierten Privilegien in der Weltordnung, nun, ein Geschmäckle.

Zeit, den Blick geradezurücken. Das Websiteprojekt truesizeofcountries.com macht da einen ganz guten Anfang. Deutschland, Frankreich, Norwegen – alles Winzstaaten: Bildrechte: MDR WISSEN/truesizeofcountries.com