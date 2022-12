Das Weihnachtstauwetter gibt es schon seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, durchschnittlich in zwei Drittel aller Fälle. Dass die mitteldeutschen Winter in den vergangenen Jahrzehnten deutlich schneeärmer waren als noch vor fünfzig Jahren hat einen zweiten Grund: Der Klimawandel spielt laut Rönsch eine Rolle, die Dezember seien einfach wärmer geworden. Die Durchschnittstemperatur für den ganzen Monat habe ungefähr in jedem dritten Jahr unter null Grad gelegen, seit 2010 sie jedoch immer deutlich über null, im Mittel bei drei Grad. "Man könnte also sagen: Klimawandel plus Weihnachtstauwetter ist gleich wenig Chance auf weiße Weihnacht", rechnet Robert Rönsch vor.