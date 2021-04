MDR-Meinungsbarometer Corona und Mobilität: Gehen Sie auch mehr zu Fuß?

Corona hat deutliche Auswirkungen auf die Mobilität der meisten Befragten in Mitteldeutschland. Nur etwa 40 Prozent gaben an, dass die Pandemie nichts an ihrer Mobilität geändert hat. Die überwiegende Mehrheit aber (58 %) schränkt sich ein, viele davon sogar stark.

Nur ein Fortbewegungsmittel wird durch die Pandemie deutlich mehr genutzt als vorher: Die eigenen Füße. Und das könnte auch nach überstandener Pandemie so bleiben.