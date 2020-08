Am meisten helfe natürlich, gar nicht erst zu verreisen. Den Sommerurlaub an der Ostsee verbringen, anstatt in die Karibik zu fliegen. In Zeiten von Corona, wo Home Office erstmals auch großflächig in Deutschland zum Einsatz komme, entfalle die Fahrt zur Arbeit. So könnten auch zukünftige digitale Lösungen dabei helfen, aufwändige Dienstreisen zu ersetzen.