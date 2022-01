Gut möglich, dass eine gewisse Pandemiemüdigkeit oder ähnliche Gründe Einfluss auf dieses Ergebnis hatten. Denn zuvor hatten die Befragten angegeben, ob sie sich üblicherweise, also auch in anderen Jahren, gute Neujahrsvorsätze machen. Und da war das Stimmungsbild nicht ganz so krass "nein"-lastig.