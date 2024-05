Die Forschenden um Ovokeraye H. Oduaran von der University of the Witwatersrand in Südafrika veröffentlichten dazu ein sogenanntes Call to Action, in dem sie auf Missstände aufmerksam machen und Lösungsansätze liefern. Konkret geht es dabei um die Untersuchung des menschlichen Mikrobioms, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen in unserem Körper, bei dem Afrika ihrer Meinung nach bisher nicht genügend in den Blick genommen wurde. Dies könnte letztlich weitreichende Folgen haben, da sich die Mikrobiome innerhalb der Weltregionen teilweise stark unterscheiden. Als einen Grund dafür nennen die Forschen auch "wissenschaftlichen Kolonialismus".