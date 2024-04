Bildrechte: Karsten Möbius

Katharina Adick: Ja, die Geschichte einer Frau mit einer schweren Darminfektion, die zu ganz besonderen Maßnahmen gegriffen hat. Die US-Amerikanerin Catherine Duff ist von einem Essen nach Hause gefahren und hatte furchtbare Bauchschmerzen und Krämpfe. Und es ging ihr sehr schlecht. Es lag aber nicht am Essen, sondern sondern hatte eine sehr schwere Darmerkrankung und ist dann auch ins Krankenhaus gekommen. Ein Teil des Darms wurde entnommen, und sie hat natürlich ganz viele Antibiotika bekommen. Neben den schädlichen Erregern wurden dadurch auch ganz viele gute Erreger plattgemacht. Das ist dann leider eine hervorragende Situation für das Darmbakterium Clostridioides difficile. Dieses Bakterium hat es wirklich in sich. Es verursacht ganz heftige Darmentzündungen. Das war auch bei Catherine der Fall und die Ärzte wussten nicht mehr, was sie tun sollen. In dem Moment war es aber so, dass sie und ihr Mann von einer Möglichkeit erfahren haben, die vielleicht ihr Leben retten könnte, die allerdings bis heute noch eine sehr ungewöhnliche Maßnahme ist. Und zwar eine Stuhltransplantation. Also man muss sich das so vorstellen, dass man von einem Spender, der einen gesunden Darm hat, Stuhl einführt, per Einlauf. Das haben sie und ihr Mann in ihrer Verzweiflung ganz alleine zuhause gemacht. Und nach wenigen Stunden schon ging es ihr deutlich besser - nach wenigen Stunden. Also. Es ist ihr selbst vorgekommen wie eine Wunderheilung. Und sie lebt heute noch. Und wenn man jetzt an die Medizin von Morgen denkt, dann ist das etwas, was im Bezug auf chronische Darmerkrankungen ziemlich wahrscheinlich auf solche Therapien hinauslaufen wird.