Um neue und effektive Therapien zu entwickeln, wird daher zunehmend die Wirksamkeit psychedelischer Drogen untersucht. Die psychoaktiv wirkende Droge MDMA (3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin) gilt aktuell sowohl in den USA als auch in Europa als illegal. In den vergangenen Jahren zeigte sie jedoch in einigen kleineren Studien eine positive Wirkung bei einigen psychischen Störungen, vor allem bei PTBS. In Australien wurde MDMA daher 2023 erstmals zur Behandlung von PTBS zugelassen.

In der zweiten und größeren Zulassungsstudie von Lykos Therapeutics erfüllten 71 Prozent (37 von 52) der Teilnehmer nach 18 Wochen, in denen sie regelmäßig Gesprächstherapie erhielten und zu drei Zeitpunkten MDMA einnahmen, die diagnostischen Kriterien für PTBS nicht mehr, gegenüber 48 Prozent (20 von 42) der Teilnehmenden in der Placebo-Gruppe. Eine wichtige Kritik an den Studien ist allerdings, dass ein doppel-blindes Design nicht möglich ist, da kein Placebo-Präparat die psychoaktive Wirkung von MDMA nachahmen kann und es daher zu Verzerrungen in den Ergebnissen kommen kann. Das von der FDA einberufene Experten-Panel kritisierte zudem in ihrem Bericht, dass das Medikament zu viele Nebenwirkungen zeige und die Wirksamkeit nicht zuverlässig nachgewiesen werden könne