In der kürzlich erschienenen Studie fokussierten sich die Forschenden auf die Verbindung zwischen dem Hippocampus und dem Nucleus accumbens, einem für Motivation und Belohnung zuständigen Gehirnareal. Die Hypothese lautet, dass die Kommunikation zwischen beiden Arealen hilft, Orte wiederzufinden, an denen wir zuvor belohnt wurden. Obwohl bekannt war, dass diese Regionen zusammenarbeiten, war es bisher unmöglich, die Aktivität zahlreicher Neurone und deren Kommunikationspartner direkt zu beobachten. "Was wir entdeckt haben, ist nicht weniger als die 'Sprache', die unsere Gehirnareale verwenden, um uns zu den Orten zu führen, die wir lieben," erläutert der Studienautor Oliver Barnstedt.