Die Untersuchung des Gehirns in den ersten Lebensjahren ermöglicht es Grosse Wiesmann und ihrem Team außerdem, die Bedeutung von Umwelteinflüssen auf die Hirnentwicklung zu untersuchen, vorwiegend in Bezug auf die Neuroplastizität des Gehirns in dieser entscheidenden Phase. Diese Erkenntnisse in der aktuellen Forschung seien ein wichtiger Meilenstein, so Grosse Wiesmann.