Bevor Sport weh tut: Wie Experten aus Leipzig Verletzungen vorbeugen wollen

"Kern der Checks ist eine qualitative und quantitative Analyse des Bewegungsapparates mit Fokus auf Arme und Beine, um noch präziser und genauer als bisher festzustellen, ob es an bestimmten Stellen Unterschiede in der Belastbarkeit gibt", so der Experte. Werden diese festgestellt, setzt ein Präventionsprogramm ein. "Das beinhaltet ein individuelles Training, das zusammen mit dem Athletiktrainer und der Physiotherapie angepasst wird, um hier gezielt ansetzen zu können." Für die Sportler kann das bedeuten, dass sie nicht jede Trainingseinheit mit dem Team trainieren, sondern gezieltes Einzeltraining erhalten.

Mit im Boot ist auch Tommy Kreutzberg, Sportwissenschaftler in der Leipziger Asevida-Klinik, der bei den DHfK-Profis mit daran beteiligt ist, die Spieler nach einer Verletzung wieder auf die Platte zu schicken. "Handball ist ein Vollkontaktsport, da wird es immer zu Verletzungen kommen", betont Kreutzberg. In dem neuen Verfahren gehe es darum, vor allem kleinere Läsionen zu vermeiden, die sich als Fehlbelastungen vom Jugend- in den Erwachsenenbereich immer weiter aufbauen könnten. Die Fußballer von RB Leipzig machten etwas Ähnliches, aber in ihrem Projekt testeten sie schon ab der C-Jugend, was deutschlandweit einzigartig sei, so die Experten.