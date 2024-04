Durch die Einnahme von Fentanyl entzündeten sich somit offenbar so große Teile des Gehirns, dass der Patient das Bewusstsein verlor und ein irreversibler Verlust von Gehirnfunktionen bis hin zum möglichen Tod kurz bevorstand. Ähnliche Fälle waren zuvor schon nach der Inhalation von Heroin dokumentiert worden, aber nicht bei Fentanyl, das sich in den vergangenen Jahren in den USA und zunehmend auch in Deutschland als illegales Rauschmittel etabliert hat. Das Problem bei Fentanyl ist, dass es im Vergleich zu Heroin billiger, leichter zu erwerben und etwa fünfzigmal so tödlich ist.