Wenige Einschnitte statt eines geöffneten Torsos – und das beim Austausch beider Lungenflügel. Die Robotertechnik hat es möglich gemacht. Der 57-jährigen Cheryl Mehrkar, die an der chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) litt, wurde an der NYU Langone Health in den USA am 22. Oktober 2024 ein neuen Atemorgan eingesetzt. Über kleine Schnitte zwischen den Rippen wurde die Lunge mit Hilfe des da Vinci Xi-Robotersystems entfernt, die Operationsstelle für die Implantation vorbereitet und die neue Lunge implantiert. Beide Lungen wurden mit diesen Robotertechniken transplantiert.