Internationaler Männertag Testosteron sinkt: Auch Männer kommen in eine Art Wechseljahre

20. November 2024, 11:39 Uhr

Intensiver Sport, große Sinnfragen, sehr viele oder auch gar keine Arztbesuche. Die Midlife-Crisis und die Wechseljahre sind nicht nur Frauen vorbehalten. Auch Männer kommen in die Andropause - eine Art Wechseljahre, in denen ihr Testosteron kontinuierlich sinkt. Auch sie können Schlafstörungen erleiden, an Gewicht zulegen und bei Muskeln abnehmen. Der Internationale Männertag will die Gesundheit von Jungen und Männern stärker in den Fokus rücken.