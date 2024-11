Die Symptome, die Sie nennen, könnten auch auf klassisches Burnout hinweisen. Wie oft wird erkannt, dass tatsächlich das Testosteron dahintersteckt?

Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß man nicht genau. Es gibt Querschnittsstudien in Europa, bei denen Testosteron bei vielen tausend Männern gemessen wurde. Die Studien ergaben, dass die Rate an Testosteronmangel in der Bevölkerung bei ungefähr 5 Prozent liegt. Diagnostiziert aber wird das bei etwa nur einem Prozent.

Und Sie haben ganz Recht: Dass man sich schlapp und müde fühlt, kann viele Ursachen haben. Es kann sein, dass man sich trotz normalem Testosteronspiegel einfach in Alltag, Familie oder Beziehung überfordert fühlt. Es kann natürlich auch sein, dass andere Hormone nicht ausgeschüttet werden – allen voran Schilddrüsenhormone. Ein Mangel ist dort auch nicht selten und die Symptome bei zu wenig Schilddrüsenhormonen sind denen bei Testosteronmangel relativ ähnlich. So etwas muss man zuerst ausschließen.

Ist es so, dass in der Pubertät das Testosteron am höchsten ist?

In der Pubertät steigt es zumindest am schnellsten an. Für Jungs ist zwischen 10 und 14 Jahren der normale Zeitraum, in dem die Pubertät beginnt. Dann steigen die Testosteronspiegel von fast null auf ungefähr 15 Nanomol pro Liter an und bleiben eigentlich auch da, bis die Männer 80 oder 90 Jahre alt sind. Jedenfalls gibt es viele Untersuchungen bei gesunden Männern, die das zeigen. Die Werte sinken nicht mit dem Altern an sich ab.

Das widerspricht aber dem, was man liest und hört, dass Testosteron mit zunehmendem Alter kontinuierlich abnimmt.

Das ist ja auch richtig, wenn man alle Männer anguckt. Dann sinkt das Testosteron mit dem Alter ab. Aber wenn man nur die gesunden älteren Männer anguckt, dann sinkt es nicht ab. Das heißt, mit dem Alter kommen Dinge, die das Testosteron zum Absinken bringen. Es ist aber nicht das Altern an sich, sondern in den allermeisten Fällen ist es Übergewicht oder eine entzündliche Erkrankung wie zum Beispiel Rheuma oder eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung wie Asthma oder eine Darmerkrankung wie Morbus Crohn.