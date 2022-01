Wann ist es eine erektile Dysfunktion?

Eine erektile Dysfunktion zu haben, bedeutet, dass ein Mann über einen längeren Zeitraum (mindestens sechs Monate) in mehr als zwei Dritteln der Versuche keine Erektion bekommen oder diese nicht lang genug aufrechterhalten kann. Wenn nur ab und zu "Flaute in der Hose" herrscht, ist das kein Grund zur Panik. Die Häufigkeit von Erektionsstörungen steigt mit zunehmendem Alter. Laut Daten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf aus dem Jahr 2020 waren 21 Prozent der Männer im Alter von 56 bis 65 Jahren von Erektionsstörungen betroffen. Bei Männern im Alter zwischen 66 und 75 Jahren waren es bereits 34 Prozent. Das liegt allerdings nicht am Alter per se, sondern geht damit einher, dass mit zunehmenden Alter auch das Vorherrschen bestimmter Krankheiten und Risikofaktoren zunimmt. Zu nennen wären hier: Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Diabetes mellitus oder zu hohe Cholesterinwerte.