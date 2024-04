Forschern aus Zwickau und Magdeburg ist es gelungen, Hirntumor-Zellen durch die Behandlung mit physikalischem Plasma abzutöten. Das Team aus Wissenschaftlern und Medizinern der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ), des Heinrich-Braun-Klinikums Zwickau (HBK) und des Universitätsklinikums Magdeburg will mit dem neuen Verfahren Hirntumor-Gewebe auch an Stellen vollständig entfernen, an denen dies bisher nicht sicher möglich war, ohne die Gesundheit der Patienten zu gefährden.