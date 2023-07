Krebsforschung Frei zugängliches KI-Tool analysiert Hirntumore in Echtzeit

Durch die Kenntnis der genauen Tumor-Beschaffenheit können Neurochirurgen zum Beispiel besser entscheiden, wie viel Hirngewebe zu entfernen ist. Wenn zu viel entfernt wird, obwohl der Tumor gar nicht so aggressiv wie gedacht ist, kann es zu unnötigen neurologischen oder kognitiven Beeinträchtigungen beim Patienten kommen. Wird zu wenig entfernt, obwohl der Tumor aggressiv ist, dann kann bösartiges, schnell wachsendes Gewebe zurückbleiben.

Zu wissen, wie der Tumor molekular beschaffen ist, ist auch deshalb wertvoll, weil bestimmte Tumore durch eine Behandlung mit Medikamenten, die während der Operation direkt ins Gehirn eingebracht werden, abgetötet werden können, sagt Kun-Hsing Yu, Assistenzprofessor für biomedizinische Informatik und Hauptautor der Studie. "Derzeit ist es selbst in der modernsten klinischen Praxis nicht möglich, während der Operation ein molekulares Profil von Tumoren zu erstellen. Unser Tool überwindet diese Herausforderung, indem es bislang ungenutzte biomedizinische Signale aus gefrorenen pathologischen Proben extrahiert." Der bislang übliche diagnostische Ansatz besteht darin, Hirngewebe zu entnehmen, es einzufrieren und unter dem Mikroskop zu untersuchen. Ein großer Nachteil ist, dass das Einfrieren des Gewebes das Aussehen der Zellen verändert und die Genauigkeit der klinischen Bewertung beeinträchtigen kann. Außerdem kann das menschliche Auge, selbst bei Verwendung leistungsstarker Mikroskope, subtile genomische Veränderungen auf einem Objektträger nicht zuverlässig erkennen.

Künstliche Intelligenz kann das besser als der Mensch. Das Tool mit der Bezeichnung CHARM ("Cryosection Histopathology Assessment and Review Machine" ) ist für andere Forscher frei auf der Plattform GitHub verfügbar. Es muss allerdings noch durch weitere Tests in der Praxis klinisch validiert und von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA genehmigt werden, bevor es in Krankenhäusern eingesetzt werden kann, schreibt das Forschungsteam.