Forscher in Großbritannien haben ein Computermodell entwickelt, das Herzbilder aus der Magnetresonanztomographie (MRT) mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) analysiert. Wie das Team in seiner in der Zeitschrift European Radiology Experimental erschienenen Studie berichtet, sind die Ergebnisse der Herz-MRT-Scan-Auswertung des KI-Modells vergleichbar mit der manuellen Auswertung von Ärzten. Allerdings benötigt die KI nur wenige Sekunden, anstatt der sonst üblichen 45 Minuten, die ein Arzt benötigt.