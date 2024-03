Wissenschaftler der Universität Cambridge in Großbritannien haben dazu aufgerufen, statt Zucht-Lachs lieber mehr Wildfische wie Makrele, Sardelle und Hering zu essen, die häufig im Zuchtlachs-Futter verwendet werden. Das Forscherteam um den Zoologen David Willer verwies in einer Studie im Fachmagazin "Nature Food" darauf, dass diese fetten Fische essenzielle Nährstoffe enthalten, die im Lachfilet nur noch in abgeminderter Konzentration vorkommen.

Die Forscher stellten bei ihrer Analyse des Nährstoffflusses von essbaren Wildfischarten zum Zuchtlachs eine Abnahme bei sechs von neun Nährstoffen fest. So enthielten Zuchtlachs-Filets weniger Kalzium, Jod, Eisen, Omega-3, Vitamin B12 und Vitamin A als Sardelle, Hering, Makrele, Sprotte und blauer Wittling. Die Mengen an Kalzium waren in Wildfischfilets mehr als fünfmal höher als in Zuchtlachsfilets, Jod war viermal höher und Eisen, Omega-3, Vitamin B12 und Vitamin A waren mehr als 1,5-mal höher.