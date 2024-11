Mit Dresden, Jena und Ilmenau nehmen am heutigen Freitag (15. November 2024) auch drei mitteldeutsche Hochschulstandorte an der bundesweiten "Nacht der Biosignale" teil. Zwischen 18 und 24 Uhr finden hier sowie an neun weiteren deutschen Hochschulstandorten spannende Veranstaltungen rund um das Thema Biomedizin statt.

Am Institut für Biomedizinische Technik (IBMT) der TU Dresden geben sechs Wissenschaftler jeweils zur vollen Stunde Einblicke in ihre aktuellen Forschungen zur Thematik. Die Vortragsserie wird vom Leiter der Arbeitsgruppe Biosignalverarbeitung am IBMT, Martin Schmidt, eröffnet, der die Rolle künstlicher Intelligenz in der biomedizinischen Forschung beleuchtet. Weitere Themen sind Ganganalyse, Sprungdiagnostik und die berührungslose Vitalparameter-Messung. Außerdem werden neueste Erkenntnisse zur Hirnpulskurve und ultraschallbasierten Diagnostik vorgestellt.

Alle Vorträge sind kostenlos und finden im Fetscherforum, 1. OG, Fetscherstraße 29 in 01307 Dresden statt. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten wird um vorherige Anmeldung gebeten. Mehr Informationen finden sie hier.

In Jena informieren Forschungsteams des dortigen Uniklinikums, der Friedrich-Schiller-Universität und der Ernst-Abbe-Hochschule nach Angaben der Organisatoren darüber, wie Licht helfen kann, Veränderungen in Zellen zu entdecken, ohne operieren zu müssen. Außerdem wird gefragt, ob Künstliche Intelligenz Emotionen in menschlichen Gesprächen erkennen kann. Auch die Frage, ob ein Blick ins Gehirn dazu beitragen kann, eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und ADHS frühzeitig zu diagnostizieren und zu behandeln, wird beantwortet. Zudem wird geklärt, wobei die Erfassung von Muskelaktivitäten wirklich helfen kann.