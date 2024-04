Beim r-IDEA-Score lag ChatGPT am Ende mit durchschnittlich zehn von zehn Punkten vorn. Die Oberärztinnen und -ärzte kamen auf durchschnittlich neun von zehn, das Assistenzpersonal auf acht von zehn Punkte. In einzelnen Teilbereichen machte der Chatbot aber auch offensichtliche Fehler, die das menschliche Personal nicht beging. Das Ergebnis unterstreicht deshalb laut der Forschungsgruppe, dass KI wahrscheinlich dann am nützlichsten ist, wenn sie den menschlichen Denkprozess unterstützt, aber nicht ersetzt.