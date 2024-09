Was Plazenta-Veränderungen verraten

Parast schreibt in ihrem Artikel im Fachmagazin Trends in Molecular Medicine: "An der Plazenta kann man nicht nur ablesen, was in der Schwangerschaft falsch lief, sondern aus ihr auch Informationen beziehen, die für weitere Schwangerschaften und die spätere Gesundheit von Mutter und Kind nützlich sind."

Bildrechte: IMAGO / Wirestock Spezielle Gewebeschäden an der Plazenta geben der Forscherin zufolge Hinweise auf künftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Mutter. Andere Schäden am Mutterkuchen verraten, wie weitere Schwangerschaften verlaufen können, ob ein Risiko für eine Präemklampsie (Bluthochdruck und übermäßige Eiweißausscheidungen) oder eine weitere Totgeburt bestehen könnte. Bislang wird die Plazenta nur dann untersucht, wenn es zu einer Totgeburt kam. Noch andere Veränderungen an der Plazenta werden unter anderem auch mit einer kleinen Geburtsgröße des Kindes oder kardiovaskulären Problemen der Mutter in Verbindung gebracht.

Deshalb plädieren Parast und ihr Team dafür, standardmäßig in der Geburtshilfe und Frühgeburts-Versorgung die Plazenta zu untersuchen und analysieren. Das könnte das Verständnis für die Hintergründe von Schwangerschaftskomplikationen oder Totgeburten erhöhen.

Placenta-Forschung in Hamburg und Jena