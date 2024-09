Welche Rolle spielen eigentlich Väter, wenn es um die Gesundheit der Kinder geht? Spannend ist die Frage, wenn sich Forscher auf den Zeitraum konzentrieren, der vor der Geburt liegt. Und erstaunlich ist, dass es dazu bisher nur wenig Forschung gibt. So hat eine Studie erst 2020 gezeigt , dass Väter mit Übergewicht das Risiko erhöhen, dass ihre Kinder bereits im Mutterleib an Makrosomie leiden.

Makrosomie – damit beschreibt die Medizin die übergroße Entwicklung eines Fötus', sowohl was die Organe als auch die Körper an sich angeht. Das kann unter anderem zu Problemen bei natürlichen Geburten führen oder einen Kaiserschnitt unausweichlich machen.

Falsche Ernährung oder Übergewicht der Väter kann auch darüber hinaus Einfluss auf die Gesundheit der Kinder haben. Eine aktuelle Studie aus dem Sommer 2024 wertete dafür Daten von mehr als 3.000 Familien der LIFE-Child-Studie der Universität Leipzig aus. Ergebnis: das Körpergewicht des Vaters beeinflusst das Gewicht der Kinder und ihre Anfälligkeit für Stoffwechselkrankheiten, das metabolische Syndrom, also Übergewicht, Bluthochdruck, Zucker- und Fettstoffwechselstörungen. Und zwar unabhängig von anderen Faktoren wie dem Gewicht der Mutter, der elterlichen Genetik oder Umweltbedingungen. In Familien mit schlanken Müttern, so die Studie, verdoppelt väterliches Übergewicht das Risiko für Fettleibigkeit bei den Nachkommen.

"Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Gesundheitsvorsorge für Männer mit Kinderwunsch mehr Aufmerksamkeit erfahren und Programme dafür entwickelt werden sollten, beispielsweise mit Blick auf die Ernährung", so Studienautor Raffaele Teperino. Er ist Leiter der Forschungsgruppe "Umwelt-Epigenetik" bei Helmholtz Munich. Die Epigenetik erklärt den Einfluss von Umweltfaktoren auf unsere Zellen und deren Eigenschaften, zeigt also die Verbindung dieser Einflüsse auf unsere Gene. Daher auch der Name, der sich aus Genetik und Epigenese, also der Entwicklung von Lebewesen, zusammensetzt.