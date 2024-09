Die Forschungsgruppe der Universität Kalifornien in Santa Barbara (USA) nennt das, was sie erstellt hat, die "erste Karte des menschlichen Gehirns im Verlauf der Schwangerschaft". Und tatsächlich gab es so eine ausführliche Beobachtung noch nie. In einem Zeitraum von kurz vor Beginn der Schwangerschaft bis zwei Jahre nach der Geburt wurden bei einer Erstgebärenden im Rhythmus von wenigen Wochen aufwändige Gehirnuntersuchungen vorgenommen. "Wir wollten den Verlauf der Gehirnveränderungen speziell innerhalb des Schwangerschaftszeitraums untersuchen", sagt Laura Pritschet, Hauptautorin der Studie. Frühere Studien hätten Momentaufnahmen des Gehirns vor und nach der Schwangerschaft gemacht, so Pritschet, aber noch nie habe man das "schwangere" Gehirn inmitten dieser Metamorphose gesehen.