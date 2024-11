Weltweit ist der Verkauf von Antibiotika in den letzten Jahren gestiegen, die Zahl der jährlichen Todesfälle, die durch AMR bedingt sind, wird weltweit auf fünf Millionen geschätzt und könnte bis ins Jahr 2050 auf 39 Millionen steigen. Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung – Hans-Knöll-Institut (HKI) wollen das "hausgemachte Problem" in den kommenden Jahren erforschen und Lösungen finden, die der "Antibiotika-Krise" entgegenwirken. Das Projekt, was in den nächsten fünf Jahren mit fünf Millionen Euro von der Carl-Zeiss-Stiftung gefördert wird, heißt "SynThera" (Synthetic therapeutic microbes for tailored antimicrobial therapies) und wird von Miriam Rosenbaum und Kai Papenfort geleitet.