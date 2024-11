Die Erstautorin der Studie Eili Klein fasst die Ergebnisse zusammen: "Die COVID-19-Pandemie hat den Antibiotikaverbrauch vorübergehend unterbrochen, aber der weltweite Umsatz hat sich schnell erholt und steigt weiterhin in alarmierendem Tempo. Um diese eskalierende Krise zu bewältigen, müssen wir vorrangig den unangemessenen Antibiotikaverbrauch in Ländern mit hohem Einkommen reduzieren und gleichzeitig erhebliche Investitionen in die Infrastruktur in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen tätigen, um die Übertragung von Krankheiten wirksam einzudämmen."