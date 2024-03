Der Start gilt nicht nur bei den Rennrodeln als königlicher Schlüsselmoment für einen durchschlagenden Erfolg. Der Start muss stimmen, Verluste aus dieser entscheidenden Phase wieder aufzuholen, ist ungleich schwerer. Beim Start liegen die Nerven blank, das kann man sehr gut bei Spring-Wettkämpfen und 100-Meter-Läufen beobachten. Hier gilt es, so schnell wie möglich mit so viel Kraft wie möglich und einer guten Technik aus dem Startblock zu kommen. Ähnlich verhält es sich beim Rennrodeln. Wer den Schlitten am schnellsten mit der besten Technik und viel Kraft auf die Bahn schiebt, hat die größten Chancen, mit einer guten Zeit aus dem Rennen zu gehen.

Um die Rennrodler schneller auf die Bahn zu bringen, haben Forschende der Hochschule Mittweida in Kooperation mit dem Thüringer Schlitten- und Bobsportverband (TSBV) in Oberhof ein neues Messsystem entwickelt. Über Sensoren erfasste Daten der Abfahrt werden dabei mit der Videoaufzeichnung einer Kamera auf dem Schlitten kombiniert. "Wir synchronisieren pro Sekunde 120 hochaufgelöste Kamerabilder mit den Messdaten - im Bereich von wenigen Millisekunden. Zu jedem Einzelbild werden die Messdaten eingeblendet", erklärt Professor Christian Schulz von der Fakultät Ingenieurwissenschaften der Hochschule Mittweida. "Die Datenfusion macht eine integrierte Darstellung der Abfahrt möglich. So wird besser erkennbar, wie die Sportlerinnen und Sportler durch Bewegung, Gewichtsverlagerung und Druck den Schlitten steuern und wie der Schlitten sich daraufhin tatsächlich in der Bahn verhält."