E-Bike für Fußgänger Roboter-Hose unterstützt Menschen beim Gehen

Nach Angaben von Masia kann man mit der robotischen Hose langsam gehen, aber auch joggen. "Wir haben ein System entwickelt für Menschen, mit dem man sich gerne mehr bewegt." Der stellvertretende Direktor des Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) der TUM sieht neben älteren auch krankheitsgeschwächte Menschen als Zielgruppe. Anders als sogenannte Exoskelette ist WalkON kein hartes Gestell, sondern weiche Kleidung in der Größe eines kleinen Rucksacks. Geplant ist ein modulares System, das sich Nutzer selbst zusammenstellen können. "In ein paar Jahren kauft man sich eine kurze Hose, befestigt daran einen Motor, steckt zwei Kabel an und fertig ist das System, mit dem man in die Berge gehen kann", prognostiziert Masia.