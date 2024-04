Im Rahmen des Deutschen Chirurgie-Kongresses (DCK 2024) in Leipzig sprach Professor Beat Müller, Chefarzt der Vizeralchirurgie in Basel, über die Vorteile der Robotik für die Patienten sowie für die Operateure. Dabei blickte er vor allem auf die Traumareduktion durch solche Eingriffe. Ein Trauma bezeichnet in der Medizin eine Verletzung. So notwendig Operationen auch sind, sie sind auch immer mit der Verletzung der Haut und der verschiedenen Gewebe verbunden. Eine Operation ist also immer eine Herausforderung für den Körper.