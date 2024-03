Jennifer Schollbach ist seit 2017 Autorin bei MDR WISSEN und beschäftigt sich mit Medizin, Psychologie, Biodiversität und Menschheitsgeschichte. Weil die Welt der Wissenschaft so viel zu bieten hat und es ihr unmöglich erscheint sich auf ein Fachgebiet festzulegen, ist Jennifer bei MDR WISSEN genau an der richtigen Stelle. Hier kann sie in die unendliche Vielfalt wissenschaftlicher Themen eintauchen (und eine Menge Klugscheißerwissen anhäufen).



Jennifers journalistischer Weg führte von Uniradio und Unizeitung in Leipzig über eine Praktikum und einen anschließenden Job bei der Deutschen Welle in Berlin wieder zurück nach Mitteldeutschland zu MDR SPUTNIK und schließlich zu MDR WISSEN.