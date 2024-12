Die Corona-Pandemie ist offiziell vorüber und das Geld in den öffentlichen Kassen ist knapp. Deshalb steht derzeit auch die Fortsetzung des Abwassermonitorings für die epidemiologische Lagebewertung (AMELAG) infrage. Das gemeinsam vom Umweltbundesamt (UBA) und vom Robert Koch-Institut (RKI) getragene Projekt hat bisher nur eine Laufzeit bis Ende des Jahres. Der Staat könnte also leicht ein paar Millionen Euro einsparen. Doch wie sinnvoll wäre das?

Seit 2022 läuft das Projekt. Inzwischen nehmen über 160 Kläranlagen in Deutschland daran teil. Jede Woche nehmen sie Proben aus ihrem Abwasserzulauf. Im Labor werden diese Proben auf das Erbgut bestimmter Erreger getestet. Aktuell sind das Sars-CoV-2 und verschiedene Typen von Influenzaviren. In einem Versuchsprojekt wird zudem auf RSV getestet, ein Atemwegsvirus, das vor allem für kleine Kinder gefährlich ist. Alle Daten fließen unter anderem in den wöchentlichen Bericht zur Ausbreitung von Atemwegserregern ein.