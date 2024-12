Ansteckung mit Polio: Fäkal-oral

Polio wird durch Schmier- und Tröpfcheninfektion weitergegeben. Anders als bei Corona reicht es nicht aus, im gleichen Raum wie eine infizierte Person zu sein. Man muss schon in nahem Kontakt sein. Am besten funktioniert die Übertragung fäkal-oral, wie das die Experten nennen: Toiletten werden geteilt, infektiöses Material gerät an die Hände, die es durch Berührungen ins eigene Gesicht bringen. Wer sich nach dem Toilettengang die Hände nicht gründlich wäscht, kann Opfer dieses Übertragungsweges werden. Wo diese Übertragungsorte sind, darüber können Experten laut einer RKI-Sprecherin derzeit nur spekulieren.

Entdeckte Impfpolioviren: Zu wenig Daten für genetisches Puzzle

Das genetische Material der nachgewiesenen Viren reicht nicht aus, um die Übertragungskette oder die Herkunft genau nachzuvollziehen. Klar ist nur: Die Viren stammen nicht direkt aus einer Impfung, sondern sie haben einige Zeit in verschiedenen Wirten verbracht. Der ursprüngliche Impfstoff wurde wahrscheinlich in Afrika und Asien eingesetzt. Und: Vor seinem Auftauchen in Deutschland ist das Virus schon an anderen Stellen in Europa aufgetaucht, im spanischen Barcelona und in Polens Hauptstadt Warschau. Ganz aktuell ist ein weiterer Nachweis aus Finnland. Möglich also, dass Reisende nach Europa das Virus mitbringen, möglich auch, dass es bereits hier ist und innerhalb des Kontinents zirkuliert.

Impflücken schließen: Nur die Impfung kann Polio auslöschen

Bildrechte: IMAGO / Xinhua Das Robert Koch-Institut hofft nun auf die Wachsamkeit von Hausärzten und Kliniken, darauf, dass Ärzte auffällige Symptome melden. Für die Aufklärung des Poliorätsels benötigen Wissenschaftler rasch weitere Daten. Für die Allgemeinheit dagegen ist noch wichtiger, dass Ärzte ungeimpfte Eltern und Kinder vom Wert der Impfung überzeugen können. Nur durch ein Schließen der Impflücke kann das Virus sicher aus Deutschland ferngehalten werden, so die Überzeugung der Experten. "Es ist wichtig, dass alle Menschen in Deutschland ihren Polio-Impfschutz prüfen. Man sollte in seinem Leben mindestens vier Mal sicher gegen Polio geimpft worden sein, egal ob mit OPV- oder IPV-Impfstoff", sagt etwa Roman Wölfel, Oberstarzt am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.

Polioimpfung OPV-Impfstoffe werden in der Regel als Schluckimpfung verabreicht und enthalten abgeschwächte Viren. IPV-Impfungen enthalten nur inaktivierte Virusbestandteile.

Polionachweise bekräftigen den Wert der Abwasserüberwachung