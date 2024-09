Bislang 85 nachgewiesene Infektionen bei Pferden, 51 Fälle bei Vögeln und 13 Infektionen beim Menschen – so lautet die vorläufige Bilanz bei den Ansteckungen mit dem West-Nil-Virus (WNV) in diesem Jahr, wie aus Daten des Friedrich-Loeffler- und des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Vorläufig deshalb, weil weiterhin Mücken durch den Spätsommer fliegen. Damit kann die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Deutschland in den kommenden Monaten weiter steigen. Der Erreger, dessen natürlicher Wirt vor allem Vögel sind, wird hierzulande von der gemeinen Stechmücke (Culex pipiens) übertragen.