Der Virologe Christian Drosten sieht ein baldiges Ende der Pandemie. "Den endemischen Zustand werden wir bis Ende des Jahres erreicht haben, wir sind praktisch da", erklärte er in einer Pressekonferenz am Freitag. Den Punkt also, ab dem das Virus dauerhaft zirkuliert, regelmäßig auftritt, wir aber gelernt haben, damit zu leben, ähnlich wie bei der Grippe. Nichtsdestotrotz sei die Lage aber noch komplex, er könne nur Doppelbotschaften senden. Denn auch wenn ein Ende der Pandemie in Sicht ist, sei es bis dorthin noch ein langer Weg.